Путин сменил руководителя Удмуртии: регион возглавила Ольга Абрамова

Президент России Владимир Путин назначил Ольгу Абрамову временно исполняющей обязанности главы Удмуртии. Соответствующий указ подписал глава государства.

Перед назначением Путин провёл с Абрамовой встречу в Кремле. Подробности разговора пока не раскрываются.

Абрамова родилась в 1981 году и длительное время работала в правительстве Удмуртии. В 2018 году она возглавила региональное Министерство сельского хозяйства и продовольствия, а позднее стала заместителем председателя правительства республики.

С октября 2023 года Абрамова занимала должность первого вице-премьера Удмуртии. Летом 2024 года она исполняла обязанности председателя регионального правительства, а осенью того же года покинула свой пост.

После её ухода глава республики Александр Бречалов говорил, что у Удмуртии появился «надёжный партнёр и друг в Министерстве сельского хозяйства страны». Позднее стало известно, что Абрамова работала советником главы Минсельхоза России.

Ранее Life.ru рассказывал о встрече Владимира Путина с Александром Бречаловым. Тогда руководитель Удмуртии докладывал президенту о социально-экономическом развитии региона и поддержке участников СВО.