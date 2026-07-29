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Регион
29 июля, 09:04

Путин сменил руководителя Удмуртии: регион возглавила Ольга Абрамова

Путин назначил Ольгу Абрамову врио главы Удмуртии

Обложка © Kremlin / MAX

Обложка © Kremlin / MAX

Президент России Владимир Путин назначил Ольгу Абрамову временно исполняющей обязанности главы Удмуртии. Соответствующий указ подписал глава государства.

Перед назначением Путин провёл с Абрамовой встречу в Кремле. Подробности разговора пока не раскрываются.

Абрамова родилась в 1981 году и длительное время работала в правительстве Удмуртии. В 2018 году она возглавила региональное Министерство сельского хозяйства и продовольствия, а позднее стала заместителем председателя правительства республики.

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С октября 2023 года Абрамова занимала должность первого вице-премьера Удмуртии. Летом 2024 года она исполняла обязанности председателя регионального правительства, а осенью того же года покинула свой пост.

После её ухода глава республики Александр Бречалов говорил, что у Удмуртии появился «надёжный партнёр и друг в Министерстве сельского хозяйства страны». Позднее стало известно, что Абрамова работала советником главы Минсельхоза России.

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Ранее Life.ru рассказывал о встрече Владимира Путина с Александром Бречаловым. Тогда руководитель Удмуртии докладывал президенту о социально-экономическом развитии региона и поддержке участников СВО.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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Марина Фещенко
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