Бречалов прибыл в Кремль к Путину с докладом о поддержке бойцов СВО в Удмуртии

Президент России Владимир Путин провёл встречу с главой Удмуртии Александром Бречаловым. Разговор начался с главной темы — специальной военной операции. Бречалов доложил о трёх направлениях работы: поддержке военнослужащих и их семей (диспансеризация, реабилитация), увековечивании памяти (открытие клубов и скверов в честь героев) и трудоустройстве ветеранов, сообщает пресс-служба Кремля.

По его словам, с 60 предпринимателями заключены соглашения, а заводы «Элеконд» и «Купол» принимают даже бойцов с тяжёлыми ранениями. Совместно с РАНХиГС запущен проект «СВОй резерв18» для подготовки кадров в госслужбу — пятеро уже трудоустроены, один стал замминистра. Бречалов также отчитался о помощи подшефному Лутугинскому району в ЛНР: обновлён мемориал, зажжён Вечный огонь, школы и сады получают оборудование.

Говоря о демографии, глава региона сообщил о введении регионального маткапитала в 300 тысяч рублей за третьего ребёнка (для семей до 35 лет) и снижении младенческой смертности до 2,48. Количество многодетных семей выросло на 5 тысяч и превысило 34 тысячи.

Путин обратил внимание на проблемы, поднятые жителями на Прямой линии: вторую смену в школах и нехватку кадров в скорой. Бречалов признал справедливость замечаний и доложил о решениях. Он также рассказал об открытии поликлиники в Сарапуле, ремонте больниц и освоении новых видов операций, включая трансплантацию почек и малотравматичную хирургию сердца.

Отдельно глава республики остановился на флагманских проектах. Сельское хозяйство получит рекордные 4,5 миллиарда рублей, экспорт продукции АПК вырос на 48% — поставки идут в Египет, Монголию, Китай и Саудовскую Аравию. На модернизацию ЖКХ выделено 4 миллиарда, уровень газификации приблизился к 80%. Жильё держит планку в 1,24 миллиона квадратов в год, программа переселения из аварийного фонда выполнена почти полностью, и его объёмы сокращаются, резюмировал Бречалов, отвечая на уточняющий вопрос президента.

Кроме того, Владимир Путин сегодня провёл телефонный разговор с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом Али. Детали беседы пока неизвестно, но будут обнародованы в ближайшее время, пообещал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.