Путин по телефону переговорил с премьером Эфиопии

Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом Али, Кремль опубликует детали разговора позже. Такой информацией поделился пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы в самое ближайшее время поделимся с вами информацией о телефонном разговоре, который президент Путин провёл с премьер-министром Эфиопии. Этот телефонный разговор состоялся только что», — пояснил он.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева с успешным проведением референдума по новой конституции республики. В обращении российский лидер отметил, что итоги общенародного голосования подтвердили широкую поддержку курса Токаева на укрепление государственных институтов и устойчивое социально-экономическое развитие страны