Путин направил Токаеву поздравление после референдума по новой конституции

Президент России Владимир Путин поздравил лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева с успешным проведением референдума по новой конституции республики. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

В обращении российский лидер отметил, что итоги общенародного голосования подтвердили широкую поддержку курса Токаева на укрепление государственных институтов и устойчивое социально-экономическое развитие страны.

«Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, примите искренние поздравления по случаю успешного проведения референдума по новой конституции Республики Казахстан», — говорится в телеграмме.

Путин также выразил надежду, что конституционные изменения будут способствовать дальнейшему развитию союзнических отношений и стратегического партнерства между Москвой и Астаной.

Кроме того, президент России пожелал Токаеву новых успехов, крепкого здоровья и благополучия.

Ранее в Казахстане завершился референдум по новой конституции. По предварительным данным, явка составила 75,3%, из которых 86,7% проголосовали за принятие документа. Новый Основной закон должен вступить в силу 1 июля 2026 года.