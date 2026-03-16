Русский язык в Казахстане потерял «равенство»: Детали новой конституции

В Казахстане завершился референдум по новой конституции. По предварительным данным, явка составила 75,3%, из которых 86,7% проголосовали за принятие документа. Новый Основной закон должен вступить в силу 1 июля 2026 года.

Голосование прошло 15 марта. Это седьмая конституционная реформа за 35 лет независимости и второй референдум при президенте Касым-Жомарте Токаеве. Изменения затронули 84% текста, причём граждане голосовали за весь документ целиком, а не за отдельные поправки.

Что меняется в Конституции:

Президентские полномочия и требования к кандидатам корректируются, вместо должности госсоветника возвращается пост вице-президента (существовал в 1991–1996 годах);

Вместо двухпалатного парламента (мажилис и сенат) вводится однопалатный курултай из 145 депутатов, избираемых на пять лет. Депутаты получают неприкосновенность;

Создаётся Народный совет Казахстана — совещательный орган, который сможет инициировать референдумы и вносить законопроекты;

Вводится прямой запрет на двойное гражданство (ранее оно просто не признавалось). Нарушение грозит аннулированием казахстанского паспорта;

Корректируется статус русского языка: теперь он используется «наряду с казахским», а не «наравне», как было раньше;

Брак официально закрепляется как союз мужчины и женщины;

Для отдельных регионов и городов могут вводиться специальные правовые режимы (ранее такое допускалось только для Астаны);

Ужесточаются правила иностранного финансирования: под запрет подпадают деньги из-за рубежа, включая компании с иностранным участием. НКО обязаны отчитываться о зарубежных поступлениях.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отверг обвинения в том, что новая Конституция ущемляет позиции русского языка. На форуме депутатов он подчеркнул, что текст проекта опубликован на двух языках — казахском и русском — с равной юридической силой, что делает бессмысленными любые инсинуации на этот счёт.