Судан обвинил Эфиопию в атаке дронов и предупредил о последствиях

Министерство иностранных дел Судана пожаловалось, что Эфиопия запускает со своей территории беспилотники, тем самым нарушая суверенитет соседа и суданское воздушное пространство. Ведомство назвало подобные действия враждебными и предупредило о последствиях.

«В течение февраля и начала марта правительство Судана отслеживало проникновения беспилотников с территории Эфиопии … Правительство Судана предупреждает эфиопские власти о последствиях таких враждебных действий и подчёркивает право на защиту своего суверенитета и территориальной целостности», — сказано в заявлении министерства.

