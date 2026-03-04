Владимир Путин
4 марта, 16:21

Судан обвинил Эфиопию в атаке дронов и предупредил о последствиях

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PX Media

Министерство иностранных дел Судана пожаловалось, что Эфиопия запускает со своей территории беспилотники, тем самым нарушая суверенитет соседа и суданское воздушное пространство. Ведомство назвало подобные действия враждебными и предупредило о последствиях.

«В течение февраля и начала марта правительство Судана отслеживало проникновения беспилотников с территории Эфиопии … Правительство Судана предупреждает эфиопские власти о последствиях таких враждебных действий и подчёркивает право на защиту своего суверенитета и территориальной целостности», — сказано в заявлении министерства.

Ранее газета The New York Times написала, что сотрудники Министерства разведки Ирана вышли на ЦРУ уже 1 марта — на второй день после начала операции США. Иран попытался наладить контакт с американской разведкой, чтобы остановить боевые действия.

Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

