Путин заговорил на редком наречии бесермян

Президент России Владимир Путин во время встречи с представителями коренных малочисленных народов ответил на приветствие на бесермянском языке. Это произошло во время мероприятия в рамках просветительского марафона «Знание. Первые».

Представительница семьи Сидоровых из Удмуртии обратилась к главе государства с приветствием на родном наречии бесермян, сказав: «Чырткемесь!» В ответ Путин повторил это же приветствие, что вызвало улыбку и эмоциональную реакцию участницы встречи, которая отметила: «Класс!»

Как уточняется, президент проводит встречу с представителями коренных малочисленных народов России. Бесермяне входят в единый перечень коренных малочисленных народов РФ, а их численность, согласно переписи 2021 года, составляет около 2 тысяч человек. Удмуртский язык включает несколько диалектов, в том числе бесермянское наречие, которое сохраняется в отдельных общинах региона.

Ранее Путин неоднократно подчёркивал, что основой силы страны является её многообразие и единство народов. По его словам, Россия исторически складывалась как государство, объединяющее большое количество различных культур, языков и традиций, что формирует её устойчивость и «универсальность».