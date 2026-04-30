«Работаете над демографией?»: Путин с улыбкой обратился к семье Героев

Президент России Владимир Путин во время посещения экспозиции «Знание. Герои» пообщался с семьёй Героев и в шутливой форме поинтересовался у них, «работают» ли они над повышением демографии.

Путин поинтересовался у семьи героев вопросом демографии. Видео © Telegram/ ЗАРУБИН

Услышав утвердительный ответ супругов, глава государства улыбнулся и обнял их. Эпизод произошёл в рамках просветительского марафона «Знание. Первые».

Ранее Владимир Путин назвал приоритетные задачи для властей России. По словам президента, такими являются развитие демографии и укрепление института семьи в стране.