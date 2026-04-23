Путин: Поддержка рождаемости и многодетности — приоритет России

Развитие демографической политики и укрепление института семьи являются в России одной из главных общенациональных задач. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам, организаторам и гостям ежегодной всероссийской конференции «Демографический перелом в России: пути достижения».

«Совершенствование демографической политики, поддержка рождаемости, многодетности, обеспечение достойного качества жизни российских семей — приоритетная общенациональная задача», — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что речь идёт о долгосрочном направлении, от которого зависит будущее страны и устойчивость общества. Он отметил, что для достижения целей необходимо объединение усилий государства, общественных объединений, религиозных структур, бизнеса и медиасреды. Отдельное внимание, по словам Путина, должно уделяться вопросам здравоохранения, образования, экономического развития и культурной среды. Также важным направлением названо улучшение городской и сельской инфраструктуры.

В обращении подчёркивалась значимость воспитания детей в духе семейных ценностей, где поддерживаются связи между поколениями и уважение к старшим. Президент отметил, что чем больше устойчивых и сплочённых семей в обществе, тем выше его прочность и гуманность, а также увереннее перспективы развития страны.

Также выражена уверенность, что итоги конференции будут востребованы на практике и найдут применение в работе профильных организаций. В завершение прозвучали поздравления лауреатам национальной премии за вклад в освещение семейной тематики в медиа.

Ранее сообщалось, что идея перехода на шестидневную рабочую неделю в России вызвала резкую критику со стороны профсоюзов. Федерации независимых профсоюзов России заявили, что такую инициативу не поддерживают. Отдельно в организации обратили внимание на возможные последствия для демографической ситуации. Там считают, что при более плотном графике у людей останется меньше сил и времени на семью.