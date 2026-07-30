Мельниченко: При атаке БПЛА на Пензу пострадали четыре человека

Ранним утром 30 июля Пенза подверглась массированной атаке дронов, в результате происшествия пострадали четыре человека. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор Олег Мельниченко, уточнив, что несколько дронов удалось нейтрализовать на подлёте к городу, однако часть целей достигла объекта.

«Информирую о принятых мерах по ликвидации последствий вражеской атаки на Пензу, которая случилась рано утром. Несколько БПЛА удалось сбить на подлёте к городу, однако 15 достигли логистического центра. К счастью, никто не погиб, но есть четверо пострадавших. Всем своевременно была оказана медицинская помощь», — сказал он.

В результате попаданий на территории склада вспыхнул крупный пожар. Площадь возгорания, по данным главы региона, составила 62 тысячи квадратных метров. На месте ЧП работают экстренные службы, ведётся тушение и разбор завалов.