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Регион
30 июля, 10:09

Мельниченко: При атаке БПЛА на Пензу пострадали четыре человека

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Ранним утром 30 июля Пенза подверглась массированной атаке дронов, в результате происшествия пострадали четыре человека. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор Олег Мельниченко, уточнив, что несколько дронов удалось нейтрализовать на подлёте к городу, однако часть целей достигла объекта.

«Информирую о принятых мерах по ликвидации последствий вражеской атаки на Пензу, которая случилась рано утром. Несколько БПЛА удалось сбить на подлёте к городу, однако 15 достигли логистического центра. К счастью, никто не погиб, но есть четверо пострадавших. Всем своевременно была оказана медицинская помощь», — сказал он.

В результате попаданий на территории склада вспыхнул крупный пожар. Площадь возгорания, по данным главы региона, составила 62 тысячи квадратных метров. На месте ЧП работают экстренные службы, ведётся тушение и разбор завалов.

СК возбудил дела о терактах после атак на склады Wildberries в Пензе и Сарапуле
СК возбудил дела о терактах после атак на склады Wildberries в Пензе и Сарапуле

Напомним, ранее сообщалось, что Пензенской области из-за атаки украинских беспилотников эвакуировали более 200 человек со склада Wildberries. Спустя несколько часов БПЛА атаковали логистический центр компании в Сарапуле, Удмуртская Республика.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Анастасия Никонорова
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