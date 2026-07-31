Восемь украинских беспилотников сбили над Воронежской областью за ночь

Ночью силы противовоздушной обороны отразили атаку украинских беспилотников на Воронежскую область. Военные уничтожили восемь дронов в небе над Воронежем и ещё тремя районами региона. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

«Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над Воронежем и тремя районами области были обнаружены и уничтожены восемь беспилотных летательных аппаратов», — написал он.

По предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал. После падения обломков одного из сбитых беспилотников в одном из районов повреждения получил частный дом. Осколки разбили остекление и повредили входную дверь.

Этой же ночью беспилотники атаковали Волгоград. Там повреждения получили многоквартирный и частный жилые дома. Кроме того, на промышленном предприятии топливно-энергетического комплекса возникли возгорания.