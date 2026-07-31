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Регион
31 июля, 03:45

Восемь украинских беспилотников сбили над Воронежской областью за ночь

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Ночью силы противовоздушной обороны отразили атаку украинских беспилотников на Воронежскую область. Военные уничтожили восемь дронов в небе над Воронежем и ещё тремя районами региона. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

«Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над Воронежем и тремя районами области были обнаружены и уничтожены восемь беспилотных летательных аппаратов», — написал он.

По предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал. После падения обломков одного из сбитых беспилотников в одном из районов повреждения получил частный дом. Осколки разбили остекление и повредили входную дверь.

Пять человек пострадали при атаке украинских БПЛА на Волгоградскую область
Пять человек пострадали при атаке украинских БПЛА на Волгоградскую область

Этой же ночью беспилотники атаковали Волгоград. Там повреждения получили многоквартирный и частный жилые дома. Кроме того, на промышленном предприятии топливно-энергетического комплекса возникли возгорания.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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Лия Мурадьян
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