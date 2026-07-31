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31 июля, 04:03

Украинские беспилотники атаковали склад Wildberries в Волгограде

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Логистический объект Wildberries в Волгограде подвергся атаке беспилотников ВСУ, после чего на территории склада возник пожар. В компании сообщили, что предварительно никто из сотрудников не пострадал.

После происшествия Wildberries пришлось изменить работу логистики. Часть процессов перенесли на другие площадки, чтобы сохранить приём поставок и выдачу заказов.

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Ранее Life.ru писал, что Волгоградская область подверглась атаке беспилотников ВСУ, в результате которой пострадали пять человек. Повреждения получили несколько жилых зданий, а на промышленных объектах произошли возгорания. Губернатор региона Андрей Бочаров сообщил, что специалисты оперативных служб работают на местах и оказывают помощь пострадавшим.

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Юния Ларсон
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