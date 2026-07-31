Тело женщины найдено при разборе завалов после удара ВСУ по Волгограду

В результате атаки ВСУ на Волгоград погибла одна женщина, ещё восемь человек находятся в больницах. Обновлённые данные сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, слова которого приводит пресс-служба регионального правительства в своём телеграм-канале.

«К сожалению, в результате сегодняшней террористической атаки киевского режима есть погибшая», — сказано в публикации.

Глава региона сообщил, что тело женщины обнаружили спасатели во время разбора завалов жилого дома на улице Булаткина в Красноармейском районе. Он также выразил соболезнования родным и близким погибшей.

В медицинские учреждения были доставлены восемь пострадавших. Двое из них находятся в тяжёлом состоянии. Остальным оказывается необходимая медицинская помощь, за их состоянием продолжают следить врачи.

Ранее губернатор Андрей Бочаров сообщил, что в результате ночной атаки беспилотников на Волгоградскую область пострадали пять человек. Повреждения получили жилые дома, а также возникли пожары на промышленном предприятии и складских объектах, последствия атаки устраняют экстренные службы.