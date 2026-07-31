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31 июля, 09:14

Тело женщины найдено при разборе завалов после удара ВСУ по Волгограду

Реанимобиль. Обложка © Life.ru

Реанимобиль. Обложка © Life.ru

В результате атаки ВСУ на Волгоград погибла одна женщина, ещё восемь человек находятся в больницах. Обновлённые данные сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, слова которого приводит пресс-служба регионального правительства в своём телеграм-канале.

«К сожалению, в результате сегодняшней террористической атаки киевского режима есть погибшая», — сказано в публикации.

Глава региона сообщил, что тело женщины обнаружили спасатели во время разбора завалов жилого дома на улице Булаткина в Красноармейском районе. Он также выразил соболезнования родным и близким погибшей.

В медицинские учреждения были доставлены восемь пострадавших. Двое из них находятся в тяжёлом состоянии. Остальным оказывается необходимая медицинская помощь, за их состоянием продолжают следить врачи.

Мирный житель погиб при атаке дрона ВСУ на Горловку
Мирный житель погиб при атаке дрона ВСУ на Горловку

Ранее губернатор Андрей Бочаров сообщил, что в результате ночной атаки беспилотников на Волгоградскую область пострадали пять человек. Повреждения получили жилые дома, а также возникли пожары на промышленном предприятии и складских объектах, последствия атаки устраняют экстренные службы.

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Владимир Озеров
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