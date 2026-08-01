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31 июля, 22:41

К храму Василия Блаженного в Москве стянулись десятки пожарных

К храму Василия Блаженного в центре Москвы прибыли пожарные расчёты после сообщений о задымлении. По словам очевидцев, к одному из самых известных архитектурных памятников столицы подъехали около десяти пожарных машин.

Пожарные у храма Василия Блаженного. Видео © Telegram / Mash

Сейчас на месте продолжают работать пожарные, спасательные подразделения и специальная техника. Сотрудники выясняют источник задымления и проверяют обстановку.

Официальные службы пока не сообщили, что именно стало причиной происшествия. Также нет информации о том, насколько серьёзной оказалась ситуация и есть ли какие-либо последствия.

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Храм Василия Блаженного расположен на Красной площади и считается одной из главных достопримечательностей Москвы. Ежедневно его посещают тысячи туристов.

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Обложка © Telegram / Mash

Лия Мурадьян
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