Etihad увеличит число рейсов между Абу-Даби и Москвой до 28 в неделю

Etihad Airways значительно увеличит число рейсов между Абу-Даби и Москвой в зимнем сезоне 2026–2027 годов. Уже с 1 января перевозчик будет выполнять до 28 перелётов в неделю — фактически до четырёх рейсов в сутки. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.

Расширение программы начнётся раньше. Со 2 декабря число рейсов в Шереметьево вырастет с нынешних 21 до 24 в неделю, а с нового года — ещё на четыре, до 28.

Дополнительные рейсы будут выполняться на Airbus A320. На официальном сайте Etihad уже доступны билеты между Москвой и Абу-Даби на декабрь 2026-го и январь 2027 года.

Больше возможностей для перелётов появится и у жителей Санкт-Петербурга. С 18 декабря Etihad увеличит частоту маршрута Абу-Даби — Петербург с трёх до четырёх рейсов в неделю. На этом направлении перевозчик продолжит использовать Boeing 787-9.

Одновременно авиакомпания расширяет присутствие и в других российских городах. С 27 октября Etihad планирует возобновить маршрут Абу-Даби — Казань с тремя рейсами в неделю по вторникам, четвергам и воскресеньям.

Ранее Life.ru рассказывал о возобновлении рейсов Etihad между Абу-Даби и Москвой после временной приостановки полётов весной 2026 года. Тогда авиасообщение восстанавливали после трёхдневного перерыва.