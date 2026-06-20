Эмираты снова открыты: В АТОР назвали цены на отдых в Дубае и Абу-Даби после снятия ограничений

Минимальная цена недельного пакетного тура в ОАЭ на двоих с завтраками составляет 117 тысяч рублей. Такие данные приводит Ассоциация туроператоров России после возобновления продаж.

Продажи запустили после отмены рекомендаций МИД и Минэкономразвития. В АТОР уточнили, что путёвка с системой «всё включено» обойдётся минимум в 136,4 тысячи рублей на пару. Актуальные предложения касаются вылетов из Москвы в конце июня с включённым багажом.

Цены заметно варьируются в зависимости от эмирата и уровня гостиницы. Семь ночей в Дубае с размещением на третьей линии стартуют от 124 тысяч рублей. Отдых в трёх- или четырёхзвёздочном отеле с полным пансионом начинается от 158 тысяч, в пятизвёздочном — от 227 тысяч.

В Абу-Даби ценники тоже не выглядят заоблачными. Неделя в отеле три-четыре звезды с завтраками стоит от 133,7 тысячи рублей. Упакованный тур в премиальную пятёрку на первой линии с системой «всё включено» продаётся от 200,7 тысячи на пару.

Вице-президент АТОР Артур Мурадян объяснил выгодную конъюнктуру низким сезоном, отсутствием ажиотажной загрузки в отелях и крепким рублём. По его словам, отдых в Эмиратах по формату «всё включено» сейчас сопоставим по цене с Египтом, а в сегменте «пять звёзд» порой даже дешевле. Впрочем, эксперт прогнозирует корректировку прайсов вверх на фоне роста спроса.

Аналитическая служба АТОР фиксирует, что уже менее чем через сутки после снятия ограничений в продаже появились пакетные туры от многих операторов, работающих на арабских перевозчиках. Однако полный ассортимент перелётов и предложений от некоторых крупных игроков в системах бронирования пока отсутствует.

Life.ru рассказывал, что за первые пять месяцев 2026 года китайский остров Хайнань посетили 308 тысяч российских туристов, что на 67,4% превышает аналогичный показатель. Представитель местного департамента культуры и туризма Сун Ши отметил устойчивый ежемесячный рост. Только в мае на курорт прибыли 66,4 тысячи россиян.