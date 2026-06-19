АТОР сообщила о росте спроса на отдых в Анапе до 100% в июне
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В первые недели июня рост бронирований на отдых в Анапе у ряда туроператоров достиг 80–100%, следует из данных АТОР. Курорт стал самым быстрорастущим направлением на юге страны ещё в начале 2026 года, отметила исполнительный директор организации Майя Ломидзе.
Так, бюджетный отпуск в Анапе для семьи с ребёнком обойдётся от 70 тысяч рублей за 10 ночей с трёхразовым питанием. Варианты по системе «всё включено» стартуют от 90 тысяч без учёта дороги.
Краснодарский край остаётся лидером летнего сезона — на него приходится более половины всех бронирований. В пятерку популярных направлений также вошли Крым, Кавминводы, Москва и Санкт-Петербург.
Ранее сообщалось, что летом 2026 года россияне смогут улететь прямыми рейсами в 31–32 страны — на 25% меньше, чем зимой (43 страны), из-за сезонности, геополитики и конфликта на Ближнем Востоке. В списке — Азербайджан, Армения, Беларусь, Вьетнам, Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Мальдивы, Таиланд, Турция и другие. Нет рейсов на Кубу, в Венесуэлу, Алжир, Кувейт и Бахрейн; возможны Сейшелы, Шри-Ланка, чартеры в Тунис и рейсы в Занзибар. Спрос на Афганистан и Ирак крайне низок. Восстановление авиасообщения с Саудовской Аравией остаётся под вопросом.
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