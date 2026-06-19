АТОР сообщила о росте спроса на отдых в Анапе до 100% в июне

В первые недели июня рост бронирований на отдых в Анапе у ряда туроператоров достиг 80–100%, следует из данных АТОР. Курорт стал самым быстрорастущим направлением на юге страны ещё в начале 2026 года, отметила исполнительный директор организации Майя Ломидзе.

Так, бюджетный отпуск в Анапе для семьи с ребёнком обойдётся от 70 тысяч рублей за 10 ночей с трёхразовым питанием. Варианты по системе «всё включено» стартуют от 90 тысяч без учёта дороги.

Краснодарский край остаётся лидером летнего сезона — на него приходится более половины всех бронирований. В пятерку популярных направлений также вошли Крым, Кавминводы, Москва и Санкт-Петербург.