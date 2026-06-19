Российских туристов перестанут пускать во Вьетнам без QR-кода

Ассоциация туроператоров России предупредила о новых правилах въезда во Вьетнам, которые начнут действовать с 22 июня 2026 года. Теперь заполнение электронной карты прибытия обязательно для всех путешественников, прилетающих через международные аэропорты страны, включая Нячанг.

Заполнить анкету и получить QR-код нужно на портале Миграционной службы Вьетнама не ранее чем за 72 часа до въезда. На сайте доступен русский язык. В анкете потребуется указать паспортные данные, визовую информацию, сроки и место пребывания. После заполнения система сгенерирует QR-код, который нужно предъявить на паспортном контроле.

Требование распространяется на всех иностранцев, включая россиян, въезжающих без визы до 45 дней и владельцев электронных виз. Исключение сделано только для транзитных пассажиров, не пересекающих границу, и обладателей дипломатических и служебных паспортов, пояснили в АТОР.

Ранее сообщалось, что летом 2026 года россияне смогут полететь прямыми рейсами только в 31–32 страны — на 25% меньше, чем зимой 2025–2026 (43 страны), из-за сезонности, геополитики и конфликта на Ближнем Востоке. В список входят Азербайджан, Армения, Беларусь, Вьетнам, Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Мальдивы, Таиланд, Турция и другие. Нет рейсов на Кубу и в Венесуэлу, закрыты полёты в Алжир, Кувейт, Бахрейн. Летом могут открыться Сейшелы, Шри-Ланка, возможны чартеры в Тунис и прямые рейсы в Занзибар.