Россиянка загадочно исчезла во время прогулки с отцом по пляжу во Вьетнаме
Туристка из России таинственно исчезла во время вечерней прогулки по побережью в районе вьетнамского курорта Дананг. Инцидент произошел с семьёй, прибывшей в страну 14 июня, сообщает Baza.
По данным Telegram-канала, после ужина отец и дочь отправились на пляж Вьемдонг, в то время как мать вернулась в отель. Девушка, шедшая впереди, внезапно пропала из поля зрения отца. Несмотря на предпринятые им поиски, найти дочь не удалось. В связи с этим россиянин был вынужден обратиться за содействием к местным правоохранительным органам.
Поиски россиянки на побережье и в акватории продолжаются уже сутки с участием около 100 военных, полицейских и пожарных. Пока одна из основных версий предполагает, что ее могли унести в море сильные волны или течение.
Ранее пропавшая в Таиланде 25-летняя россиянка Шанти Боровских была найдена и госпитализирована в больницу на Пхукете. Перед исчезновением, 1 июня, Шанти перестала отвечать на звонки и сообщения. Её родственники обратились за помощью к волонтёру Светлане Шерстобоевой. Она рассказала, что девушка жила в Таиланде с ноября 2025 года, пыталась найти работу, но у неё не было денег. Родные планировали купить ей билет домой в Москву на 8 июня. Позже выяснилось, что голая Шанти упала с третьего этажа на крышу первого этажа в жилом комплексе «Патак Вилла-2». Она проломила крышу. После этого её задержала полиция.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.