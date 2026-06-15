Россиянка загадочно исчезла во время прогулки с отцом по пляжу во Вьетнаме

Туристка из России таинственно исчезла во время вечерней прогулки по побережью в районе вьетнамского курорта Дананг. Инцидент произошел с семьёй, прибывшей в страну 14 июня, сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, после ужина отец и дочь отправились на пляж Вьемдонг, в то время как мать вернулась в отель. Девушка, шедшая впереди, внезапно пропала из поля зрения отца. Несмотря на предпринятые им поиски, найти дочь не удалось. В связи с этим россиянин был вынужден обратиться за содействием к местным правоохранительным органам.

Поиски россиянки на побережье и в акватории продолжаются уже сутки с участием около 100 военных, полицейских и пожарных. Пока одна из основных версий предполагает, что ее могли унести в море сильные волны или течение.