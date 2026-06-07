Голая проломила крышу: В Таиланде нашли пропавшую в начале июне россиянку, но есть нюанс

В Таиланде задержали 25-летнюю россиянку Татьяну (имя изменено), которая числилась пропавшей с начала июня. По данным Mash, она упала с третьего этажа на крышу первого в жилом комплексе «Патак Вилла-2», проломив её, и была задержана полицией.

Четыре дня после падения девушка находилась в антисанитарных условиях с ранами и ссадинами. Сейчас она перестала разговаривать и не узнаёт окружающих.

Родственники не исключают, что ей могли насильно вколоть запрещённые вещества, либо она сама что-то приняла. Ещё одна версия — туристка пыталась сбежать от преследователей. Ранее она уже была на грани того, чтобы попасть в сферу наркоторговцев.

Татьяне вменяют статьи уголовного кодекса Таиланда за незаконное проникновение в жилище в ночное время и причинение ущерба.

Напомним, 25-летняя москвичка прилетела в Таиланд в конце осени 2025 года и почти полгода безуспешно пыталась найти работу. Некоторое время она трудилась помощницей воспитателя в дошкольном учреждении, однако зарплату там не платили. Срок легального пребывания в стране заканчивался, поэтому путешественница приобрела авиабилеты с пересадкой по минимальной цене. Её вылет был назначен на 7 июня. Перед исчезновением девушка жаловалась на отсутствие денег, родители выслали ей 50 евро, но после этого связь оборвалась.