Devil Filler: Москвичка открыла подпольную клинику в Таиланде и колола ботокс прямо на вилле

В Таиланде задержали 45-летнюю гражданку России по имени Кристин за организацию нелегального косметологического кабинета на собственной вилле в районе Таланг на Пхукете. Операцию «Moscow Devil Filler» провело центральное бюро расследований страны (CIB).

«Врача-подпольщика» из РФ поймали в Таиланде с партией ботокса на 1,2 млн рублей. Фото © Центральное бюро расследований Таиланда (CIB)

Полиция получила информацию, что иностранцы открывают подпольные клиники прямо в жилых домах и делают инъекции туристам и местным жителям без каких-либо лицензий. Обыск проходил на основании ордера суда провинции Пхукет. Внутри полицейские обнаружили клиента: он лежал на косметологической кушетке и, по всей видимости, ждал или получал процедуру.

В спальне изъяли 32 наименования товаров — всего 130 единиц. Среди них:

инъекционный коллаген и лидокаин;

ботулотоксин (тот самый «ботокс»);

сшитая гиалуроновая кислота (филлеры);

шприцы, иглы и другое оборудование.

Общая стоимость изъятого — более 600 000 бат (около 1,2 млн рублей). Сама задержанная призналась, что не имеет ни лицензии на медицинскую деятельность, ни разрешения на открытие клиники. Некоторые лекарства и материалы она нелегально привезла из России через аэропорт.

Кристин предъявили сразу несколько обвинений: работа медучреждения без разрешения, управление клиникой без лицензии, продажа медицинских инструментов без сертификации и продажа современных лекарств без регистрации. На допросе женщина полностью отрицала свою вину. Она задержана и передана следователям полицейского участка Таланг. Расследование продолжается.

Ранее в Таиланде пропала 25-летняя девушка из Москвы. Последний раз она выходила на связь после того, как родители перевели ей деньги. Её родные боятся, что девушку могли силой увезти в соседнюю страну и заставить работать в мошенническом колл-центре. Она приехала в Таиланд в конце осени 2025 года и почти полгода пыталась найти работу.