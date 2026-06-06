Россиянка пропала в Таиланде после получения денег — она может быть в рабстве

В Таиланде без вести пропала гражданка России. Последний раз она выходила на связь после того, как родители перевели ей деньги. Близкие опасаются, что девушку насильно вывезли на территорию соседнего государства для работы в мошенническом колл-центре, пишет Mash.

25-летняя уроженка Москвы прибыла в королевство в конце осени 2025 года. Почти полгода она пыталась трудоустроиться: сначала работала в дошкольном учреждении помощницей воспитателя, но зарплату там не платили. Срок её разрешения на пребывание подходил к концу, и путешественница приобрела авиабилеты с перелётом через стыковку, заплатив минимальную сумму. Вылет был намечен на 7 июня.

В первых числах июня женщина перестала отвечать на телефонные звонки и исчезла. Родственники забили тревогу, и по просьбе матери начались поиски. В снятой россиянкой квартире обнаружили личные вещи, но саму Татьяну найти не удалось. Близкие утверждают, что она никогда не употребляла запрещённые вещества и спиртное. При этом в последние недели она сильно исхудала и несколько раз теряла сознание.

Первого июня дочь жаловалась родительнице на отсутствие продовольствия и питьевой воды. Семья перевела ей 50 евро, чтобы она смогла дожить до дня отлёта на родину.

Знакомая пропавшей сообщила, что незадолго до исчезновения Татьяна хотела съехать с арендуемой жилплощади и перебраться на место с предоставлением жилья от работодателя. Тогда ей удалось избежать этой сомнительной авантюры. Теперь же родные подозревают, что девушку всё же обманным путём вывезли в Мьянму или Камбоджу. Правоохранительные органы начали проверку.

Ранее 43-летняя Дарья из Артёма пропала в Таиланде. Родные не могут связаться с ней уже неделю. Ветеринарный врач улетела на курорт 3 апреля. Это был её первый долгий отпуск за долгое время. Сначала она отдыхала с друзьями, но потом поселилась отдельно. Отдых не заладился с самого начала: сначала россиянка попала в больницу из-за медузы. Потом провела два дня в полиции, а затем её укусила дикая обезьяна.