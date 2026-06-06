Снаружи отец, внутри убийца: Мужчина полгода врал всем о пропавшем сыне, пока останки мальчика гнили под полом

В штате Вашингтон задержали 36-летнего Джейкоба Бевинса. Его подозревают в убийстве четырёхлетнего сына и сокрытии тела, пишет New York Post. Останки ребёнка нашли под полом жилого дома. Мужчине предъявили обвинения в убийстве второй степени, непредумышленном убийстве первой степени, незаконном захоронении останков и ложных показаниях.

12 мая полиция города Абердин связалась с Бевинсом из-за сообщения о пропаже его шестилетней дочери. Оказалось, что девочка в безопасности с матерью, а вот второй ребёнок — четырёхлетний Эйден — пропал. Сначала отец сказал, что мальчик у родственников в другом штате, но семья это опровергла. Позже Бевинс признался, что ударил сына по голове, и тот погиб. Потом он изменил показания: сказал, что побежал за мальчиком в ванную, из-за чего тот упал и ударился головой.

Останки ребёнка, пропавшего около года назад, нашли 15 мая в мусорном мешке под фундаментом дома. Эксперты установили, что травмы были нанесены тупым предметом.

Ранее в бельгийской провинции Восточная Фландрия во время молодёжного футбольного турнира случилась страшная трагедия. Семилетний мальчик погиб. Надувной замок, который подхватил сильный ветер, ударил ребёнка о металлическое ограждение. Это произошло в муниципалитете Хамме, где проходил Кубок молодёжи. Для детей на турнире поставили несколько больших надувных аттракционов, один из них был сделан в виде крепости.