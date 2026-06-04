Пропавшая на Пхукете ветврач из Приморья отправила родным странное сообщение

Ветеринарный врач из Приморья Дарья Шаньгина, исчезнувшая во время отдыха на Пхукете, вышла на связь с родственниками и заявила о знакомстве с арабским диджеем, с которым собирается в Объединённые Арабские Эмираты. Близкие опасаются, что женщину могли обратить в сексуальное рабство, а её сознание затуманено наркотиками, сообщает Baza.

Россиянка перестала выходить на связь в ходе двухмесячного путешествия по Таиланду. Недавно с арабского номера, принадлежность которого она объяснила новым приятелем, пришло сообщение, написанное крайне сбивчиво. Члены семьи с трудом разобрали текст: искажённые английские фразы там чередуются с русскими словами, набранными латиницей. Из этого послания следует, что у Дарьи украли загранпаспорт, мобильник (либо сим-карту) и пластиковые карты. Позже по телефону Шаньгина объяснила, что на острове у неё завязались романтические отношения с диджеем, и теперь пара вылетает в ОАЭ.

За время двухмесячного пребывания на Пхукете россиянка трижды оказывалась на больничной койке, пять раз попадала в руки полиции, сбросила десять килограммов и сняла со счетов 300 тысяч рублей, не сумев внятно объяснить, зачем ей понадобились эти деньги. Родственники подчёркивают: ничего похожего в её поведении раньше не наблюдалось. Вдобавок срок действия визы истёк уже первого июня. Всё это вкупе и заставляет близких полагать, что путешественница находится под кайфом от сильных наркотиков, а её жизни угрожает реальная опасность.

Напомним, жительница Артёма Дарья уехала в Таиланд 3 апреля и вскоре перестала выходить на связь. Изначально она отдыхала там с компанией, но потом поселилась отдельно. Последний видеозвонок с ней состоялся 25 мая, и во время разговора Дарья шёпотом обмолвилась подруге, что рядом находится охрана её парня, после чего связь прервалась. Родственников также встревожила спешная продажа инвестиционной квартиры в Анапе и изменившийся внешний вид пропавшей — они опасаются, что она попала под чужое влияние. В консульство уже направлен официальный запрос, а мать и друзья надеются узнать о её судьбе.