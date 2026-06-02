Пропавший в Таиланде ветеран МЧС из Ангарска нашёлся живым и с провалом в памяти

Пропавший в Таиланде 38-летний турист из Ангарска, числящийся ветераном МЧС, Владислав Пузанов нашёлся живым спустя почти трое суток поисков. Ночью он написал жене короткое сообщение: «Всё нормально. Иду домой». Об этом пишет телеграм-канал «Паттайя от А до Я».

Через полчаса мужчина вернулся в квартиру, весь в песке. По его словам, после проводов друга он вышел к морю, оказался в компании местных жителей, выпил коктейли и, предположительно, уснул. При этом сам турист был уверен, что отсутствовал всего «несколько часов».

Супруга рассказала ему, что поисками занимались в Таиланде и России, однако Пузанов сначала решил, что она шутит. Позже он признался, что ему стыдно из-за случившегося, и извинился за переживания.

По словам жены, мужчина не склонен к загулам, а семья уже много раз отдыхала в Таиланде. Сейчас остаётся неясным, где именно турист провёл почти три дня и почему этот период выпал у него из памяти.

Пока семья разбирается с последствиями исчезновения, возникла новая проблема: в полиции при копировании загранпаспорта документ повредили. Теперь родные пытаются понять, сможет ли Пузанов вылететь из Таиланда с испорченной страницей или ему придётся оформлять свидетельство на возвращение.