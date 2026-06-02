Оставила всё и пропала: Турист спустя год нашёл тело учёной, чьё исчезновение заинтересовало конспирологов
В штате Нью-Мексико нашли тело одного из загадочно пропавших учёных-ядерщиков
Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Melissa Kasias
В США обнаружено тело одного из одиннадцати бесследной пропавших учёных, занимавшихся ядерными и космическими исследованиями. Специалисты, которые, как считают конспирологи, могут «знать слишком много», давно загадочно пропадают. Мелиссу Касиас нашли в лесу в штате Нью-Мексико, рассказала в социальных сетях местная полиция.
«Бюро расследований штата Нью-Мехико 28 мая было уведомлено, что турист обнаружил человеческие останки… в Карсонском национальном лесу… Личность была достоверно установлена как пропавшая Мелисса Касиас», — сказано в тексте.
Точная причина смерти пока не установлена, назначены экспертизы. 54-летняя Касиас пропала в июне прошлого года. Женщина посетила дочь на работе, но на свою так и не явлилась. Дома у Мелиссы обнаружили личные вещи, в том числе деньги и телефон. Её признали без вести пропавшей. Известно, что Касиас работала в Лос-Аламосской национальной лаборатории, где участвовала в исследованиях в ядерной сфере.
Напомним, в США загадочно исчезают или гибнут учёные и военные, связанные с ядерными и космическими секретами США. Так, при странных обстоятельствах умерла 34-летняя Эми Эскридж — учёная, которая изучала антигравитацию, космос и НЛО. Её тело с огнестрельным ранением головы нашли ещё в 2022 году. Конспирологи уверены: Эми убили за то, что она слишком много знала. Конгресс США бьёт тревогу из-за исчезновений и смертей учёных. Ряд чиновников требуют от Пентагона и ФБР раскрыть правду.
Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.