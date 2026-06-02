Оставила всё и пропала: Турист спустя год нашёл тело учёной, чьё исчезновение заинтересовало конспирологов

В США обнаружено тело одного из одиннадцати бесследной пропавших учёных, занимавшихся ядерными и космическими исследованиями. Специалисты, которые, как считают конспирологи, могут «знать слишком много», давно загадочно пропадают. Мелиссу Касиас нашли в лесу в штате Нью-Мексико, рассказала в социальных сетях местная полиция.

«Бюро расследований штата Нью-Мехико 28 мая было уведомлено, что турист обнаружил человеческие останки… в Карсонском национальном лесу… Личность была достоверно установлена как пропавшая Мелисса Касиас», — сказано в тексте.

Точная причина смерти пока не установлена, назначены экспертизы. 54-летняя Касиас пропала в июне прошлого года. Женщина посетила дочь на работе, но на свою так и не явлилась. Дома у Мелиссы обнаружили личные вещи, в том числе деньги и телефон. Её признали без вести пропавшей. Известно, что Касиас работала в Лос-Аламосской национальной лаборатории, где участвовала в исследованиях в ядерной сфере.