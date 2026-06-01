Найдены дети, пропавшие в нацпарке Красноярские Столбы

Напомним, два подростка 12 и 15 лет ушли на прогулку в фанпарк «Бобровый лог» (он граничит с нацпарком «Красноярские столбы») вместе с мамой. Подростки захотели подняться вверх на канатной дороге, женщина осталась ждать их внизу. Мама забила тревогу, когда прошёл почти час, но парни так и не вернулись. Ребята были без телефонов. Этот район известен тем, что там же бесследно исчезла семья Усольцевых и экс-спецназовец.