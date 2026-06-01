Двое мальчиков 12 и 15 лет пропали в нацпарке Красноярские Столбы

В национальном парке «Красноярские Столбы» потерялись двое детей. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Красноярскому краю.

По данным ведомства, пропали мальчики 12 и 15 лет. Сообщение о происшествии поступило сегодня, после чего к поискам привлекли силы ведомства.

Ранее Life.ru рассказывал, что в районе Софийских водопадов в Архызе пропали двое детей 10 и 12 лет. Это один из самых популярных туристических объектов региона. Известно, что пропавшие не вернулись с пешего маршрута.