Тело пропавшего сапбордиста нашли в Омске спустя неделю. По данным SHOT, 40-летнего Анатолия обнаружили в районе посёлка Николаевка, в затоне Иртыша. Это недалеко от того места, где 30 мая нашли его 43-летнюю возлюбленную Ольгу.

О пропаже 43-летней Ольги и 40-летнего Анатолия стало известно в начале прошлой дели. Пара давно увлекается катанием на сапах, и 25 мая они отправились на водную прогулку по Иртышу. С тех пор их никто не видел. Согласно одной из версий, случилась трагедия на воде. 30 мая стало известно об обнаружении тела сапбордистки. Возле женщины были два сапа. Следственные органы возбудили уголовное дело.