«Река умеет прятать жертв»: Спасатель раскрыл причины пропажи пары на сапах в Омске

Пропавшая в Омске пара могла отправиться на сапбордах без группы сопровождения и попасть в стремительный поток, что привело к гибели. Такое предположение в беседе с NEWS.ru высказал спасатель Денис Киселёв.

По словам эксперта, когда после исчезновения людей проходит много времени, поиски превращаются в крайне «грустную работу» для специалистов. Он подчеркнул, что река «умеет прятать» своих жертв.

«У нас сезон водного туризма сопровождается чередой неприятностей. Есть здравомыслящие водники, которые понимают, что опасно плыть по бурной воде. К такому хобби можно подходить по-разному, например, задействовать группу наблюдателей, продумать маршрут и обладать правильной подготовкой», — пояснил Киселёв.

В случае с омской парой люди могли угодить в бурный поток и утонуть. Чем позже стартуют поиски, тем труднее обнаружить следы. Когда с момента исчезновения прошло достаточно времени, поисковая операция становится для спасателей «грустной работой» — район поисков расширяется, а следы тел найти почти невозможно. Если бы люди были живы, они бы сами вышли на связь, резюмировал спасатель.

Как сообщалось ранее, мужчина и женщина исчезли во время романтического заплыва на сапбордах. Анатолий и Ольга — далеко не новички в этом деле. Супруги вели активный образ жизни: ходили на лыжах, организовывали турпоходы, сплавлялись на байдарках. А прошлым летом они преодолели на сапах 30 километров по Иртышу.