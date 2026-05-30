Тело пропавшей в Омске сапбордистки найдено на берегу Иртыша

В Омске обнаружено тела 43-летней сапбордистки Ольги Симочкиной, пропавшей несколько дней назад. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на силовые структуры.

По словам источника, появилась информация, что сегодня утром погибшую нашли друзья и родственники на берегу Иртыша в районе села Николаевка.

О пропаже 43-летней женщины и 40-летнего Анатолия Бойко стало известно в начале недели. Пара давно увлекается катанием на сапах. Днём 25 мая они ушли из дома на бульваре Архитекторов в шортах и футболках, взяв рюкзаки с досками. С тех пор их местонахождение оставалось неизвестным.

Супруги планировали прогулку по Иртышу. Согласно одной из версий, случилась трагедия на воде. Следственные органы возбудили уголовное дело.

Руководитель тур-клуба «Осибиревшие» Сергей Лебединский предположил, что отдыхающие могли утонуть, пытаясь спасти друг друга в холодной воде. Поиски мужчины продолжаются.