Ветеран МЧС России бесследно исчез в Таиланде после прогулки с другом

На таиландском курорте Паттайя пропал 38-летний турист из России Владислав Пузанов. Мужчина родом из Ангарска, женат, воспитывает троих детей, числится ветераном МЧС. Он вышел на пенсию в этом году 18 мая, семья решила отпраздновать это событие и отправилась на отдых в Таиланд, где мужчина в итоге пропал. Деталями истории делится администратор популярного в таиландских соцсетях русскоязычного сообщества «Паттайя от А до Я» Светлана Шерстобоева.

Как рассказала жена Владислава, 30 мая её супруг пошёл прогуляться с другом до местнго парка и выпить по коктейлю. Женщина и дети остались в гостиничном номере. Приятели отдыхали на морском побережье. Знакомый Владислава отошёл в кусты, когда захотел в туалет. Тут его и схватила полиция за нарушение порядка. В участке товарищи заплатили штраф и были отпущены. Владислав посадил друга в такси и должен был отправиться к семье. Но бесследно исчез.

«Домой Влад не пришёл. Тайской симки у туриста нет, телефон быстро садится, на звонки и сообщения не отвечает. Особые приметы: рост 175 см, вес 76 кг, на правой брови шрам», — говорится в тексте канала.

