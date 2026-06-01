Ветврач из Приморья познакомилась с неизвестным в Таиланде и таинственно пропала

Жительница Артёма под Владивостоком перестала выходить на связь во время отдыха в Таиланде. Родные и друзья уже около недели не могут связаться с 43-летней Дарьей. На курорт ветеринарный врач отправилась 3 апреля. Это был её первый длительный отпуск за долгое время, рассказывают неравнодушные соотечественники в телеграм-канале «Паттайя от А до Я».

Изначально она прилетела вместе с компанией знакомых, однако после прибытия поселилась отдельно в другом районе. По словам близких, отдых с самого начала не задался: сначала россиянка оказалась в больнице после контакта с медузой, затем провела два дня в полиции, после чего получила укус от дикой обезьяны.

Последний разговор состоялся 25 мая по видеосвязи. Во время беседы Дарья шёпотом сообщила подруге, что рядом находится «охрана её парня», с которым россиянка собралась лететь на Мальдивы, после чего звонок оборвался.

Пропавшая перестала отвечать на сообщения и исчезла из социальных сетей. Близких также насторожили планы по срочной продаже инвестиционной квартиры в Анапе. По словам знакомых, женщина говорила о намерении приобрести дом в Испании.

Друзья отмечают, что за время пребывания за границей внешний вид Дарьи заметно изменился. Они признаются, что не узнают прежнего человека и опасаются, что она могла попасть под чужое влияние и начать употреблять наркотики. Сейчас родственники и знакомые пытаются выяснить ее местонахождение.

В консульство уже направлен официальный запрос. За судьбу россиянки особенно переживают мать и друзья, которые надеются получить о ней хоть какие-то новости.

Ранее в Таиланде пропал турист из России. Владислав является ветераном МЧС и пенсионером. Известно, что мужчина поехал в страну с семьёй на отдых.