Криптоинвестор из Москвы раскрошил челюсть россиянину в Таиланде пивной кружкой

В ресторане Dirk's Pizza на острове Самуи пьяный российский криптоинвестор напал на соотечественника после того, как тот сделал ему замечание. По словам девушки пострадавшего, пара отдыхала на первом этаже, когда наверху какой-то мужчина громко матерился и хамил официантам. Подробности узнал Telegram-канал SHOT.

29-летний парень попросил агрессивного посетителя вести себя тише. Спустя 15 минут злоумышленник подошёл к молодому человеку сзади и несколько раз ударил его пивной кружкой по лицу, после чего скрылся.

Пьяный криптоинвестор из Москвы разбил челюсть россиянину в Таиланде. Фото © Telegram/SHOT.

У пострадавшего диагностировали оскольчатый перелом челюсти — ему сделали сложную операцию, впереди ещё несколько вмешательств. Парень пока не может говорить и ест только через трубочку.

Личность нападавшего установлена: это 35-летний криптоинвестор из Москвы. Однако найти его до сих пор не удалось. Полиция ведёт розыск.

В Таиланде ищут криптоинвестора, раскрошившего челюсть соотечественнику. Фото © Telegram/SHOT.

