Релокант из Иркутска словил шальную пулю у бара в Сиэтле вместо американской мечты

Уроженец Иркутска, переехавший в США, получил огнестрельное ранение во время стрельбы у бара в Сиэтле. Об этом сообщает Mash. Инцидент произошёл ночью у одного из заведений города, где между посетителями возник конфликт, который перерос в массовую драку.

По данным очевидцев, в какой-то момент один из участников достал оружие и открыл огонь. В результате пострадали несколько человек, среди них оказался 22-летний россиянин Арсений, который находился рядом и не был участником конфликта.

Молодого человека с ранением ноги доставили в больницу в тяжёлом состоянии. Позже врачи стабилизировали его состояние, однако ему предстоит длительное лечение и реабилитация.

