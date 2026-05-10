10 мая, 18:30

В Молдавии 16-летний подросток умер от шока при случайном выстреле солдата

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gagarin Iurii

В молдавском городе Кагул 16-летний подросток скончался, увидев, как военнослужащий-контрактник ранил сослуживца. Предварительно, 20-летний военный ненадлежащим образом обращался с пистолетом Glock. В результате случайного выстрела был ранен 18-летний солдат-призывник.

«Шестнадцатилетний подросток, находившийся на месте происшествия, впал в шок и сразу после инцидента потерял сознание, несмотря на реанимационные мероприятия, он скончался, предварительной причиной смерти стала остановка сердца», — сообщили в полиции.

Раненого военнослужащего доставили в больницу, его жизни ничего не угрожает. Оружие изъяли для экспертизы, полиция и прокуратура выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее Life.ru сообщал, что челябинец случайно выстрелил себе в голову из травмата во время застолья и выжил. Мужчина находился в квартире с женщиной, они распивали алкоголь. В какой-то момент он случайно произвёл выстрел. Признаков криминала в происшествии не выявлено.

Полина Никифорова
