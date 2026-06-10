Россиянка с дочерью и 4 котами не может улететь из Таиланда из-за долга отелю

Российская туристка Александра из Краснодара вместе с дочерью и четырьмя котами оказалась фактически в заложниках в отеле Таиланда. Причиной стал долг в 1,8 миллиона рублей, сообщает Telegram-канал Mash.

Интерьер гостиницы и пожилые коты шаманки из Краснодара. Фото © Telegram / Mash

С апреля женщина не платила за номер с джакузи, но при этом писала отзывы, в которых хвалила гостиницу и уточняла, что жить можно бесплатно.

Кроме того, Александра ушла в минус на 300 тысяч рублей, просрочила визу и не имеет средств ни на покупку билетов, ни на оплату долга. Семья собирает для неё деньги, однако ситуацию осложняют коты — их невозможно устроить на передержку, а перевозка животных требует больших расходов.