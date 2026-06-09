В Таиланде задержана женщина, которая представлялась супругой российского дипломата и обманывала доверчивых соотечественников. Об этом сообщает Baza.

В Таиланде задержали аферистку, представлявшуюся женой посла России. Фото © Baza

Дарья предлагала релокантам помощь с оформлением документов. За 50 тысяч батов (около 111 тысяч рублей) она бралась оформить визу «Таиланд Элит». Также в её «услуги» входило получение водительских прав, заграничных паспортов РФ и даже румынского гражданства.

Потерпевшие не смущались тем фактом, что все документы лже-дипломатша почему-то производила прямо в своей спальне. Женщина объясняла это наличием сейфа со всеми необходимыми бумагами. Однако вместо обещанных виз клиенты получали лишь пустые надежды и многомесячное ожидание.

Когда двое пострадавших попытались вернуть свои деньги, аферистка написала на них заявление в полицию, обвинив в краже. В итоге россияне оказались за решёткой в Таиланде.

Вскоре удача отвернулась и от самой мошенницы. Её задержали при попытке тайно покинуть страну. Выяснилось, что у «жены посла» давно просрочена собственная виза. Суд Паттайи уже принял иски от обманутых соотечественников. Теперь Дарья будет дожидаться приговора либо в тюрьме, либо в депортационном центре. Посольство России в курсе ситуации и оказывает необходимое содействие пострадавшим гражданам.

Таиланд остаётся одним из самых популярных направлений у россиян. Аферисты активно используют спрос на работу и переезд, обещая лёгкий заработок. Одна россиянка, которой удалось выбраться из скам-центра в Мьянме, поделилась, что людей в таких схемах иногда перепродают или вовлекают в опасные преступные операции. Она сама нашла вакансию в популярном Telegram-канале с предложениями работы в Азии.