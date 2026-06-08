Пропавшую в Таиланде россиянку госпитализировали после падения с крыши голой
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25-летняя россиянка Шанти Боровских, которая жила в Таиланде и считалась пропавшей, госпитализирована в больницу на Пхукете. Медики оказывают путешественнице нужную помощь, сообщила туристическая полиция.
«Гражданка РФ сейчас находится в больнице. Её жизни и здоровью ничего не угрожает. Она получила лёгкие травмы при невыясненных обстоятельствах, врачи оказывают ей медицинскую помощь», — указали в полиции.
Перед исчезновением, 1 июня, Шанти перестала отвечать на звонки и сообщения. Её родственники обратились за помощью к волонтёру Светлане Шерстобоевой. Она рассказала, что девушка жила в Таиланде с ноября 2025 года, пыталась найти работу, но у неё не было денег. Родные планировали купить ей билет домой в Москву на 8 июня. Позже выяснилось, что голая Шанти упала с третьего этажа на крышу первого этажа в жилом комплексе «Патак Вилла-2». Она проломила крышу. После этого её задержала полиция.
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