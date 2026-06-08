ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 июня, 05:23

Россиянка поверила в сказки о работе и стала рабыней в скам-центре в Мьянме

Россиянку освободили из скам-центра в Мьянме

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tinnakorn jorruang

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tinnakorn jorruang

Гражданку России освободили из мошеннического кол-центра в Мьянме, куда заманили под предлогом предложения о работе. Об этом сообщили в посольстве РФ в Янгоне.

По данным дипломатов, в апреле женщина получила предложение о работе за рубежом и прибыла в Янгон из Таиланда. После этого её доставили в район города Мьявади Каренской национальной области. Там россиянку принуждали участвовать в мошеннической деятельности под угрозой физического насилия. В начале июня ей удалось связаться с российским диппредставительством и попросить помощи.

Сейчас женщина находится в мьянманском депортационном центре и поддерживает контакт с российской стороной. Её возвращение на родину организуют через Таиланд при содействии посольства РФ в Бангкоке.

Голая проломила крышу: В Таиланде нашли пропавшую в начале июне россиянку, но есть нюанс
Голая проломила крышу: В Таиланде нашли пропавшую в начале июне россиянку, но есть нюанс

А ранее в Таиланде задержали 45-летнюю гражданку России, открывшую подпольную клинику на собственной вилле в районе Таланг на Пхукете. Операцию назвали Moscow Devil Filler.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • таиланд
  • мьянма
  • Криминал
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar