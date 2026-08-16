Одиноких мужчин не пускают на большинство пляжей Стамбула
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Одинокие мужчины не могут попасть на большинство пляжей Стамбула. Такие правила действуют в том числе на побережье Мраморного моря и Принцевых островах. Об этом рассказали РИА «Новости».
Стоимость посещения этим летом составляет от 500 до 1500 лир — примерно от 860 до 2600 рублей. В выходные цены выше, в билет обычно входят лежак, зонтик, душ и раздевалка.
Многие зоны отдыха, которые обозначены как «семейные», отказывают в посещении одиноким мужчинам, если те не пришли в сопровождении женщин. Например, на острове Бююкада для мужчин доступен только один такой объект, вход туда стоит 900 лир — около 1500 рублей.
С похожими ограничениями можно столкнуться и в ночных клубах Стамбула и других турецких городов. Правило распространяется в том числе на иностранцев, причём отказать могут даже человеку, заранее купившему билет на мероприятие.
В таком случае стоимость билета возвращают, а о риске не попасть внутрь некоторые заведения предупреждают ещё при покупке.
Законодательного запрета на посещение заведений мужчинами без женщин в Турции нет. Менеджеры объясняют подобную политику стремлением сохранить «баланс» между гостями, снизить число конфликтов и предотвратить домогательства.
При этом в стране уже были случаи, когда мужчины через суд оспаривали похожие отказы со стороны гостиниц. Турецкий институт по правам человека и равенству штрафовал отели, не желавшие заселять постояльцев мужского пола без спутниц.
Ранее на турецких курортах отдыхающие столкнулись и с другой проблемой — загрязнением моря. В Аланье, Мерсине и Кемере туристы жаловались на большое количество пластикового мусора у берега, а в отдельных районах концентрация микропластика значительно превысила прежние показатели.
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