В Турции за сутки обнаружили обломки третьего БПЛА, сообщает Nefes

Обломки третьего за сутки беспилотника обнаружили в Турции. На этот раз фрагменты аппарата нашли на черноморском побережье провинции Сакарья, сообщает газета Nefes.

Части фюзеляжа лежали на пляже возле деревни Башоглу. На место прибыли специалисты, которые обследовали находку.

«Обломки фюзеляжа БПЛА обнаружены на пляже в районе деревни Башоглу, объект не содержит взрывчатки, как выяснили саперы», — сообщило издание.

После проверки фрагменты аппарата изъяли для дальнейшего изучения.

Ранее в тот же день ещё один дрон упал возле деревни в провинции Дюздже примерно в семи километрах от берега. Предположительно, БПЛА также обнаружили на пляже в провинции Стамбул неподалёку от международного аэропорта.

8 августа у побережья Сакарьи обнаружили неизвестный беспилотник примерно в 500 метрах от берега. Дрон заметили спасатели неподалёку от района Кожаали. После их сообщения к месту прибыли сотрудники командования береговой охраны, которые подняли аппарат из воды. Происхождение БПЛА пока не установлено. По предварительным данным, при первичном осмотре взрывчатых веществ не нашли.