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8 августа, 18:14

Неизвестный беспилотник нашли в море у побережья Турции

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Boris Stroujko

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Boris Stroujko

Неизвестный беспилотник обнаружили в море примерно в 500 метрах от побережья турецкой провинции Сакарья. Аппарат уже передали специалистам береговой охраны для изучения, сообщил телеканал NTV.

Дрон заметили спасатели неподалёку от района Кожаали. После их сообщения к месту прибыли сотрудники командования береговой охраны, которые подняли аппарат из воды. Происхождение БПЛА пока не установлено. По предварительным данным, при первичном осмотре взрывчатых веществ не нашли.

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Подобные находки у черноморского побережья Турции происходят уже не впервые. Ранее беспилотники и их обломки обнаружили сразу в нескольких прибрежных провинциях страны. В июле в провинции Трабзон упал украинский беспилотник, в котором, по данным турецких специалистов, находилось около пяти килограммов взрывчатки. Аппарат разрушился после столкновения с деревом в районе Вакфыкебир. До этого, в июне, обломки БПЛА также находили в ряде турецких регионов на побережье Чёрного моря.

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Николь Вербер
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