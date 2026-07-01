Украинский БПЛА упал в Турции и перепугал местных жителей
В Турции упал украинский беспилотник с пятью килограммами взрывчатки
Автомобиль полиции в Турции. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karolis Kavolelis
В турецкой провинции Трабзон упал украинский беспилотный летательный аппарат с пятью килограммами взрывчатки на борту. Об этом передаёт агентство IHA.
Дрон разрушился, врезавшись в дерево в районе Вакфыкебир. Специалисты, осмотревшие обломки, установили наличие боевого заряда. Местные жители, по данным СМИ, испытали панику при виде БПЛА.
В связи с инцидентом начата проверка. В июне этого года беспилотники и их обломки уже обнаруживались в ряде турецких провинций на побережье Чёрного моря.
Ранее в Турции упали два беспилотника. Речь об украинских БПЛА-приманках «Майя». Одно из устройств весом свыше 200 кг упало в сад у жилого дома в деревне Кушкаясы (провинция Кастамону). Жители слышали гул мотора, затем мощный хлопок, и объект загорелся при ударе о землю.
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