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1 июля, 15:30

Украинский БПЛА упал в Турции и перепугал местных жителей

В Турции упал украинский беспилотник с пятью килограммами взрывчатки

Автомобиль полиции в Турции. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karolis Kavolelis

Автомобиль полиции в Турции. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karolis Kavolelis

В турецкой провинции Трабзон упал украинский беспилотный летательный аппарат с пятью килограммами взрывчатки на борту. Об этом передаёт агентство IHA.

Дрон разрушился, врезавшись в дерево в районе Вакфыкебир. Специалисты, осмотревшие обломки, установили наличие боевого заряда. Местные жители, по данным СМИ, испытали панику при виде БПЛА.

В связи с инцидентом начата проверка. В июне этого года беспилотники и их обломки уже обнаруживались в ряде турецких провинций на побережье Чёрного моря.

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Ранее в Турции упали два беспилотника. Речь об украинских БПЛА-приманках «Майя». Одно из устройств весом свыше 200 кг упало в сад у жилого дома в деревне Кушкаясы (провинция Кастамону). Жители слышали гул мотора, затем мощный хлопок, и объект загорелся при ударе о землю.

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Александра Мышляева
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