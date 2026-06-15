Украинские дроны встревожили Финляндию: Киев призвали не создавать угрозу НАТО

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что удары украинских беспилотников по России не должны создавать угрозу безопасности стран НАТО. Об этом сообщает Euractiv.

По данным портала, заявление прозвучало после серии инцидентов с украинскими БПЛА. Финские власти утверждают, что часть таких дронов пересекала воздушное пространство страны или падала на её территории по пути в Россию.

Хяккянен назвал подобные эпизоды недопустимыми и неправильными. Он подчеркнул, что военные действия Украины против России не должны подвергать риску государство, входящее в НАТО.

Министр также призвал Киев планировать операции так, чтобы они не создавали опасности для стран, которые поддерживают Украину.

В мае власти Финляндии несколько раз фиксировали инциденты с беспилотниками, которые связывали с украинскими действиями. Один из эпизодов привёл к повышению готовности сил безопасности и временным ограничениям в районе Хельсинки.

Ранее Финляндия и Эстония потребовали от Киева исключить случаи попадания украинских дронов или их обломков на свою территорию.

Пограничная охрана Финляндии заявляла о высокой вероятности того, что нарушившие границу беспилотники летели с территории Украины в сторону России.