Санду надумала изменить законы ради производства дронов с Украиной
Санду: Молдавия начнёт производить дроны в сотрудничестве с Украиной
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Молдавия будет выпускать беспилотники и намерена взаимодействовать в этом вопросе с Украиной. Сейчас страна официально имеет нейтральный статус, поэтому потребуются изменения в законодательстве. Об этом заявила президент Молдавии Майя Санду в интервью местному видеоблогеру Николаю Кику.
«Я попросила правительство подготовить изменение законодательства. С одной стороны, государство должно производить эти дроны и антидроны, но с другой — мы должны позволить участвовать и частному сектору», — заявила она.
По словам Санду, Кишинёву «необходимо» иметь эти дроны для борьбы беспилотниками, которые «всё чаще проникают» в Молдавию и «создают реальную опасность».
Санду добавила, что на данный момент Молдавия не имеет никаких резервов или технологий для выпуска дронов, поэтому без иностранных кураторов и зарубежных денег не обойтись. Она также выразила надежду, что Украина поможет с организацией производства, ведь киевский режим уже получил богатый опыт в данном направлении.
Ранее заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что Молдавия уже становится логистическим центром для поставок Киеву, ускоряя сближение с НАТО. Это всё происходит вопреки закреплённому в конституции республики нейтральному статусу.
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