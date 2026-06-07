ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 июня, 17:37

Санду надумала изменить законы ради производства дронов с Украиной

Санду: Молдавия начнёт производить дроны в сотрудничестве с Украиной

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frame Stock Footage

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frame Stock Footage

Молдавия будет выпускать беспилотники и намерена взаимодействовать в этом вопросе с Украиной. Сейчас страна официально имеет нейтральный статус, поэтому потребуются изменения в законодательстве. Об этом заявила президент Молдавии Майя Санду в интервью местному видеоблогеру Николаю Кику.

«Я попросила правительство подготовить изменение законодательства. С одной стороны, государство должно производить эти дроны и антидроны, но с другой — мы должны позволить участвовать и частному сектору», — заявила она.

По словам Санду, Кишинёву «необходимо» иметь эти дроны для борьбы беспилотниками, которые «всё чаще проникают» в Молдавию и «создают реальную опасность».

Санду добавила, что на данный момент Молдавия не имеет никаких резервов или технологий для выпуска дронов, поэтому без иностранных кураторов и зарубежных денег не обойтись. Она также выразила надежду, что Украина поможет с организацией производства, ведь киевский режим уже получил богатый опыт в данном направлении.

Додон констатировал беспрецедентный кризис в отношениях Молдавии и России
Додон констатировал беспрецедентный кризис в отношениях Молдавии и России

Ранее заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что Молдавия уже становится логистическим центром для поставок Киеву, ускоряя сближение с НАТО. Это всё происходит вопреки закреплённому в конституции республики нейтральному статусу.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Молдавия
  • Украина
  • Майя Санду
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar