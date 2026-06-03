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3 июня, 09:08

Додон констатировал беспрецедентный кризис в отношениях Молдавии и России

Бывший президент Молдавии Игорь Додон. Обложка © ТАСС / DUMITRU DORU

Бывший президент Молдавии Игорь Додон. Обложка © ТАСС / DUMITRU DORU

Отношения между Молдавией и Россией упали до самого низкого уровня за всю историю двусторонних связей. Данное заявление сделал экс-президент республики, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон во время Петербургского международного экономического форума.

«Было очень много разных этапов: и хороших, и плохих. Но таких сложных наших двусторонних отношений не было. За 35 лет независимости Республики Молдова и за более чем 33 года дипломатических отношений между Молдовой и Россией такого низкого уровня взаимоотношений не было», — сказал он.

Причиной обвала экс-президент назвал приход к власти проевропейской партии «Действие и солидарность». Именно её курс, по мнению Додона, привёл к нынешнему кризису.

Он также отметил, что вместе с ним на форум в Санкт-Петербург прибыли четыре депутата молдавского парламента, включая Зинаиду Гречаную и Владимира Бурдужу. Все они настроены на восстановление рабочих контактов.

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Ранее посольство РФ в Кишинёве выступило с предупреждением. По их сведениям, молдавские власти могут готовить инсценировку с падением беспилотника, чтобы обвинить во всём Россию. Дипломаты обратили внимание, что методички у кишинёвских и бухарестских русофобов полностью совпадают. Поводом для тревоги стал недавний случай в румынском Галаце, где дрон без малейших доказательств тут же приписали Москве. Теперь, по мнению посольства, похожий спектакль могут разыграть уже на молдавской территории.

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Юлия Сафиулина
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