Посольство России в Кишинёве предупредило, что молдавские власти могут готовить постановочную провокацию с падением беспилотника, чтобы обвинить во всём Москву. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба дипмиссии.

Дипломаты указали на схожесть методичек кишинёвских и бухарестских русофобских кругов. Поводом для тревоги стал недавний инцидент в румынском Галаце, где дрон априори, без единого доказательства, уже записали в российские. В посольстве не исключают, что теперь аналогичный спектакль попытаются разыграть и на молдавской территории.

«Цель – традиционно обвинить во всем нашу страну и спровоцировать новый виток эскалации в двусторонних отношениях», — говорится в сообщении.

Минувшей ночью неизвестный дрон попал в жилой дом в Галаце, где ранения получили два человека. Бухарест немедленно обвинил во всём Москву, однако не привёл ни одного доказательства. При этом местные ПВО бездействовали, хотя цель вели радиолокационные станции. Реакция последовала незамедлительно. Президент Никушор Дан объявил генконсула России в Констанце персоной нон грата и распорядился закрыть само дипломатическое учреждение.