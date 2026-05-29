Фон дер Ляйен не изучала обломки якобы российского БПЛА в Румынии, заявил Путин

Президент России Владимир Путин потребовал предоставить объективные доказательства того, что упавший в Румынии беспилотник был российским, и пообещал в этом случае провести расследование. Свою позицию он озвучил, комментируя обвинения в адрес Москвы.

«Кто заявляет, что это российский дрон? Многие — это кто? Урсула фон дер Ляйен? Она же не была в Румынии и не исследовала остатки этого дрона. Подобные ситуации уже были точно такие же, как сейчас», — ответил глава государства.

Напомним, что Румыния приняла решение о закрытии российского генконсульства в Констанце. Об этом заявил президент страны Никушор Дан. Поводом послужил инцидент, произошедший 29 мая в городе Галац на востоке страны. Там беспилотник врезался в жилой дом, пострадали два человека. Глава государства также созвал Высший совет национальной обороны. Румынский МИД вызвал российского посла. Кроме того, президент анонсировал введение санкций в отношении российских дипломатов.