Российский посол назвал падение БПЛА в Галаце спланированной акцией
Посол России в Румынии Владимир Липаев заявил, что падение БПЛА в городе Галац было заранее спланировано. Дипломата вызвали в румынский МИД, где сообщили о закрытии генконсульства РФ в Констанце и объявлении генконсула персоной нон грата.
«Инцидент с дроном в Галаце имеет не случайный характер, а является заранее спланированной акцией. При этом объявленные сегодня меры против российской консульской миссии, скорее всего, были разработаны заранее и только ждали своего часа», — цитирует Липаева ТАСС.
Липаев также заявил, что произошедшее может быть связано с попыткой Киева втянуть НАТО в конфликт с Россией. По его словам, шум вокруг беспилотника отвлекает внимание от событий в Старобельске.
Ранее Румыния приняла решение закрыть генконсульство России в Констанце. Причиной послужил инцидент с беспилотником 29 мая в городе Галац на востоке Румынии, где дрон врезался в жилой дом, ранив двух человек. Глава государства также созвал Высший совет национальной обороны, МИД вызвал российского посла и анонсировал санкции в отношении российских дипломатов.
