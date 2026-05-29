Российский посол назвал падение БПЛА в Галаце спланированной акцией

Посол России в Румынии Владимир Липаев заявил, что падение БПЛА в городе Галац было заранее спланировано. Дипломата вызвали в румынский МИД, где сообщили о закрытии генконсульства РФ в Констанце и объявлении генконсула персоной нон грата.

«Инцидент с дроном в Галаце имеет не случайный характер, а является заранее спланированной акцией. При этом объявленные сегодня меры против российской консульской миссии, скорее всего, были разработаны заранее и только ждали своего часа», — цитирует Липаева ТАСС.

Липаев также заявил, что произошедшее может быть связано с попыткой Киева втянуть НАТО в конфликт с Россией. По его словам, шум вокруг беспилотника отвлекает внимание от событий в Старобельске.